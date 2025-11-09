Shakhtar Donetsk: 7 - SK Poltava: 1 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, evinde SK Poltava'yı 7-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. SK Poltava ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, SK Poltava'yı konuk etti.
Arena Lviv'de oynanan müsabakayı kazanan 7-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3'te Marlon Gomes, 17'de penaltıdan Pedrinho, 57'de Eguinaldo, 60'da Ocheretko, 82'de Newerton, 90'da Konoplia ve 90+3. dakikada Pidlepych (kk) attı. Konuk ekibin tek golünü ise 53. dakikada Denis Galenkov kaydetti.
Bu sonuçla birlikte zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Polessya'yla arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. SK Poltava ise 6 puanda kaldı.
Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'e konuk olacak. SK Poltava, LNZ Cherkasy'ı ağırlayacak.