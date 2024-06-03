SGK'dan annelere 325 euro destek geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı!
SGK'nin yürüttüğü AB projesi sayesinde üç büyük ildeki annelere, 12 ay boyunca 325 euro desteği verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan projenin detaylarını anlattı ve "Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz." dedi. İşte, SGK tarafından annelere verilecek 325 euro'luk ödeme hakkında tüm merak edilenler...
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin ikinci döneminin başladığını duyurdu. Bu kapsamda üç büyük ildeki annelere, 12 ay boyunca 325 euro destek verilecek. Peki, SGK 325 euro desteği ne zaman verilecek, başvurular başladı mı ve kimler alabilir? İşte, detaylar...
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SGK 12 AY BOYUNCA ANNELERE 325 EURO DESTEK VERECEK
AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.
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325 EURO'LUK SGK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 avro destek verilecek.
Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikinin de hedeflendiği projeden, 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadın faydalanacak.
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SGK ANNE VE BAKICI DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
SGK 325 euro destek ödemesi 3 Haziran 2024 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.