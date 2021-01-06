SGK, Bağkur, Tarım emeklileri, 2021 yılı zamlı maaşlarını merak ediyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emekli aylıklarına yapılacaK zam oranı da hesaplandı. SGK, Bağkur, Tarım emeklilerinin maaşları merak konusu oldu. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaşlar

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.500 1625 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584 4.336 4699 4.442 4814 4.547 4927 4.653 5042 4.759 5157

2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları Temmuz Ocak 1.534 1662 1.586 1719 1.692 1834 1.798 1948 1.904 2063 2.009 2177 2.115 2292 2.221 2407 2.327 2522 2.432 2635 2.538 2750 2.644 2865 2.750 2980 2.855 3094 2.961 3209 3.067 3324 3.173 3438 3.278 3552 3.384 3667 3.490 3782 3.596 3897 3.701 4011 3.807 4125 3.913 4240 4.019 4355 4.124 4469 4.230 4584

EMEKLİ MAAŞLARINA 2020 TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.