SGK 935 personel alımı yapacak!

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu 935 personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Anck SGK, adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları arıyor;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Erkek Adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

KPSS şartı (Adayların 2022 yılında düzenlenen KPSS Lise oturumu için P94, Önlisans oturumu için P93 ve Lisans oturumu için P3 puan türünden puan almış olmaları gereklidir).