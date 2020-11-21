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Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında?

Sezin Akbaşoğulları, Kırmızı Oda dizisine konuk oldu. Rolüyle diziseverlerden iyi bir not alan Sezin Akbaşoğulları daha önce birçok dizi ve filmde rol aldı. Peki Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşındadır? İşte Sezin Akbaşoğulları hakkında merak edilen detaylar...

21.11.2020 - 01:52 | Güncelleme: ABONE OL
Sezin Akbaşoğulları kimdir, kaç yaşında?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981'de İzmir'de doğdu. Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları Yine Başladılar Şarkılarına adlı oyunla başladı.

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. İlk çıkışını Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile yakalamıştır.

Selim Demirdelen'in yönetmenliğini yaptığı Kavşak filmiyle 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI'NIN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sinema Filmleri
YılYapımRolüNotlar
2004GülizarYardımcı Karakter
2004Bir Aşk HikayesiDünyaBaşrol Oyuncusu
2008O... ÇocuklarıMeryemBaşrol Oyuncusu
2010KardelenÜlkerBaşrol Oyuncusu
2010KavşakArzuBaşrol Oyuncusu
2011YabancıÖzgürBaşrol Oyuncusu
2014Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir TutkuMüzeyyenBaşrol Oyuncusu
2018Sevgili KomşumNevinBaşrol Oyuncusu

Televizyon Dizileri
YılYapımRolüNotlar
2000-2003Bizim Evin HalleriDoğaYardımcı Karakter
2005Beyaz GelincikMeral Ceren Duru/Karakucak/AslanbaşBaşrol Oyuncusu
2005EylülZeynep ÖğretmenYardımcı Karakter
2007Sır GibiDenizBaşrol Oyuncusu
2008DerdestGaye AcarBaşrol Oyuncusu
2009Ah KalbimCandanBaşrol Oyuncusu
2010Küstüm ÇiçeğiGülten ZeycanlıYardımcı Karakter
2011Sen De GitmeCeyda SeviBaşrol Oyuncusu
2012-2013Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiEylül FidanYardımcı Karakter
2014Ah NerimanItır KamerYardımcı Karakter
2015Racon Ailem İçinSedef ErcanBaşrol Oyuncusu
2015Hatırla GönülSelmaYardımcı Karakter
2016Cesur ve GüzelCahide KorludağBaşrol Oyuncusu
2017FiIşılKonuk Oyuncusu
2018Babamın GünahlarıMelikeBaşrol Oyuncusu
2018Ağlama AnneÖzlem AlanBaşrol Oyuncusu

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