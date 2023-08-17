'Sezgi Çağı' sergisi 23 Ağustos'ta açılıyor

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Şimdiye kadar ürettiği çalışmalarında insanlık, doğa ve kültür arasındaki narin dengeyi ve beklenmeyeni ustalıkla yansıtan sanatçı Huri Kiriş'in yeni sergisi 'Sezgi Çağı' 23 Ağustos'ta Istanbul Concept Gallery’de açılıyor.

Kiriş, sergide yer alan resimlerinde, sadece bir arada olunan somut mekanları değil, aynı zamanda fauna ve flora içindeki geçici hayat dansımızı da ortaya koyuyor. Sanatçı varoluşun kırılgan ve güçlü yönlerini açığa çıkarırken mevcut repertuvarına yanılsamaları ve yansımaları da ekliyor.

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Geleneksel düşüncenin sınırlarını zorlayan ve alışılagelmişin ötesine taşıyan “Sezgi Çağı” sergisi 9 Eylül'e kadar Istanbul Concept Gallery’de Pazar-Pazartesi günleri hariç her gün saat 12.00-19.00 arasında izlenebilir.