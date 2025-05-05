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        Haberler Magazin Sezer Arıçay ve Gizem Çiçeklioğlu, evlendi - Magazin haberleri

        Sezer Arıçay ve Gizem Çiçeklioğlu, evlendi

        'Pis Yedili' dizisiyle tanınan oyuncu Sezer Arıçay, bir süredir birlikte olduğu Gizem Çiçeklioğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:52
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        Ünlü oyuncu evlendi
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        'Pis Yedili' dizisinde canlandırdığı 'Furkan' karakteriyle tanınan Oyuncu Sezer Arıçay, 12 Ağustos 2024'te nişanlandığı sevgilisi Gizem Çiçeklioğlu ile evlendi.

        Çift, geçtiğimiz gün ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

        Gizem Çiçeklioğlu, düğünlerinden fotoğraf ve videolar paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sezer Arıçay
        #Gizem Çiçeklioğlu

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