Sezer Arıçay ve Gizem Çiçeklioğlu, evlendi
'Pis Yedili' dizisiyle tanınan oyuncu Sezer Arıçay, bir süredir birlikte olduğu Gizem Çiçeklioğlu ile nikah masasına oturdu. Çift, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 05.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:52
'Pis Yedili' dizisinde canlandırdığı 'Furkan' karakteriyle tanınan Oyuncu Sezer Arıçay, 12 Ağustos 2024'te nişanlandığı sevgilisi Gizem Çiçeklioğlu ile evlendi.
Çift, geçtiğimiz gün ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
Gizem Çiçeklioğlu, düğünlerinden fotoğraf ve videolar paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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