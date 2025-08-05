Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret etti

Anadolu rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray, 7 Ağustos 2023'te uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da 82 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Kanada'da bulunan usta sanatçı Seyyal Taner, Erkin Koray'ın mezarını ziyaret ederek dua ettikten sonra duygusal bir paylaşımda bulundu: Canım Erkin Koray'ım... Yıllarımız geçti beraber... Kanada'ya gelmişken seni ziyaret etmemem imkansızdı benim için. Huzurla uyu.