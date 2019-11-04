Uzatmalı sevgilisi Guido ile son derece samimi fotoğraflarını paylaşan ve ilişkisinin ne kadar iyi gittiğini gözler önüne seren Şeyma Subaşı, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğraf ile ilişkisinde önemli bir adım daha attığını gösterdi.