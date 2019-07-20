"BİR YAZIM HATASIDIR"



'Sadece Şeyma' kitabını basan yayınevinden yapılan açıklamada kitaptaki yazım hatasının yeni baskılarda düzeltildiği belirtilerek, "Hidrolik asit' bir yazım hatasıdır. Böyle bir madde bulunmamaktadır. Yeni baskılarımızda “Hyalüronik asit” olarak düzeltilmektedir. Okurlarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanmıştı.