Şeyma Subaşı, lüks yaşantısı kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla aşk yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Subaşı, ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.
Kendisi için uçak kapatan sevgilisi hakkında, 'Ben onun malı olmaktan mutluyum' diyen Subaşı, evlilik teklifi almasının ardından hamile olduğunu açıkladı. Ancak hamileliğini duyurduğu paylaşımı hemen silmesi kafaları karıştırdı. Subaşı, iki gün sonra da bebeğini kaybettiğini söyledi. Özellikle son bir ayda magazin gündeminde sıkça konuşulan ikilinin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Çift hakkında hemen hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Son olarak ise, Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu ileri sürüldü. Pek çok soru işaretini barındıran ayrılık sonrası magazin gündemini aylardır meşgul eden olaylı aşkın portresini derledik...
19 NİSAN: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI!
Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.
"HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"
Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, ardından kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın." şeklinde yanıt verdi.
"ONLAR EN İYİSİNİ HAK ETMİYOR MUYDU?"
Afrika'da yardıma muhtaç çocukların fotoğraflarını yayınlayan Özçelik de, "Peki dünyanın dört bir köşesinde savaş, taciz, açlık, sefalet ve yetimlikle baş etmeye çalışan bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Onlar en özel değil miydi?" mesajını paylaştı.
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