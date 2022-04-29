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Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

Şeyma Subaşı'dan kafaları karıştıran fotoğraf!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, adının daha önce aşk dedikodularına karıştığı Mehmet Germiyanlıgil ile fotoğrafını paylaştı. Subaşı ile Germiyanlıgil'in pozu, aşk söylentilerini yine alevlendirdi

29.04.2022 - 11:09 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir fotoğraf geldi.

  • KALP EMOJİSİ

    Subaşı, 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın paylaşımına kalp emojisi eklemesi aşk dedikodularını yine gündeme getirdi.

  • Germiyanlıgil ve Subaşı cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

    "ARKADAŞIZ"

    2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı:  

    "Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya. Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli instagram storylerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize.)"

  • SERENAY'IN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

    Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada Türk ünlüleri yakın takibe aldı.

    En son "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" paylaşımında bulunan Medoo, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenip yorum yaptı. Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.

  • "BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

    Subaşı, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle duyurmuştu:

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