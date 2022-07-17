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Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kavga etti iddiası - Magazin haberleri

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kavga etti iddiası

Şeyma Subaşı'nın, 2018 yılında boşandığı Acun Ilıcalı ile kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka ücreti nedeniyle Bodrum'daki bir mekanda tartıştığı ileri sürüldü

17.07.2022 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, önceki gün eski eşi Acun Ilıcalı ile bir mekanda bir araya geldi.

  • Ancak iddiaya göre ikili arasında gergin anlar yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; Subaşı, herkesin içinde Ilıcalı ile kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka konularını tartıştı. 

    Şeyma Subaşı'nın eski eşine sesini yükselttiği ileri sürüldü. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı'nın mekanı terk ettiği iddia edildi. 

  • "HER EVLADIN YERİN ANNESİNİN YANIDIR" DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından kızı Melisa ile fotoğraflarını yayınlayan Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın?" demişti. Subaşı, ardından bir video paylaşarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır." ifadelerini kullanmıştı. Subaşı kararı tek başına verememekten yakınmıştı.

  • 'BARIŞTILAR' İDDİASI

    Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de birlikteliklerini sonlandıran ve ardından barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık." açıklamasını yapmıştı.

    Ancak çiftin yeniden barıştığı hatta geçtiğimiz haftalarda Paris'te tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Alsaloussi ile Subaşı'nın kızı Melisa'ya ait olduğu ileri sürülen bazı fotoğraflar da sosyal medyada paylaşılmıştı.

  • PARİS'TEN BODRUM'A GEÇTİ

    Çıkan iddialar karşısında suskunluğunu koruyan Şeyma Subaşı, iki gün önce de arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülenmişti. Dostlarıyla tekne turuna çıkan Subaşı, Cennet Koyu'nda objektiflere takılmıştı. Subaşı'nın yanında Alsaloussi'nin olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

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