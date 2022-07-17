'BARIŞTILAR' İDDİASI

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz mart ayında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldığını duyurmuştu. Daha önce de birlikteliklerini sonlandıran ve ardından barışan çiftten Subaşı, "Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık." açıklamasını yapmıştı.

Ancak çiftin yeniden barıştığı hatta geçtiğimiz haftalarda Paris'te tatil yaptığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Alsaloussi ile Subaşı'nın kızı Melisa'ya ait olduğu ileri sürülen bazı fotoğraflar da sosyal medyada paylaşılmıştı.