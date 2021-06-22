Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Al Saloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etti.
"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEMİZİN NEDENİ BUYDU"
Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIMI SİLDİ
Subaşı'nın kısa bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkatlerden kaçmadı.
"EVLENMEDEN OLMAZ" DEMİŞTİ
Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda ise hakkında çıkan hamile olduğu yönündeki haberlere, "Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten" sözleriyle yanıt vermişti.
115 BİN TL NAFAKA KESİLECEK
Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, kızı Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı, nikah masasına oturduğunda 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.
"HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"
Subaşı ilişkisi hakkında, "Bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında" şeklinde konuşmuştu.
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