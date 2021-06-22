115 BİN TL NAFAKA KESİLECEK

Şeyma Subaşı, 2017'de evlendiği Acun Ilıcalı'dan bir yıl sonra boşanmıştı. Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, kızı Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor. O dönem yapılan protokole göre, Subaşı, nikah masasına oturduğunda 115 bin TL'lik nafakayı alamayacak.