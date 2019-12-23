O dönem çok ağladım, çok üzüldüm. Gerçekten çok Allah'a sığındım ve dua ettim. Kuran'ın yarısını okudum. Bu tamamen kalple alakalı bir şey. Senin niyetin neyse o tamamen sana geliyor. O yüzden içki içmiyordum ve namaza başlamıştım.



Karnım büyümüştü ve hala ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum. Hamileliğimin son iki haftasında oturarak namaz kılmaya başlamıştım. Namaz kılarak doğuma gitmiştim. Çok da kolay bir doğum yaşadım, çok şükür.

Sonra hayat şartları, içinde bulunduğumuz durum, sosyal medya araya girdi ve namaz kılamıyor oldum. Bu sonra böyle devam etti. Bu benim kalbimin değiştiği anlamına gelmiyor. Benim düşüncem, kalbim, dualarım, inancım değişmedi. Ben her gece duasını eden, şükreden bir insanım.