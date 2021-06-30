ŞEYMA SUBAŞI İLE MOHAMMED ALSALOUSSI ARASINDA NELER YAŞANDI?



Pek çok soru işaretini barındıran ayrılık sonrası magazin gündemini aylardır meşgul eden olaylı aşkta neler yaşandı?



19 NİSAN: SEVGİLİSİ UÇAK KAPATTI!



Subaşı ve Alsaloussi birlikteliğinin en büyük yankı uyandıran olaylarından biri hiç şüphe yok ki uçak kapatma olayıydı. Sevgilisi ve kızı ile birlikte Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, dönüş için jet bulamadı. Bunun üzerine Alsaloussi de sevgilisine jest yaparak, bir uçağın tüm biletlerini satın aldı. Subaşı'na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına girdi.