Şeyma Subaşı'dan gönderme

"SİZİ ÜZMELERİNE İZİN VERMEYİN"

Alsaloussi'nin açıklamasının ardından Subaşı, tatil yaptığı Ibıza'dan manidar bir paylaşımda bulundu. Subaşı, "Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin. Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul. Kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin." ifadelerini kullandı. Subaşı'nın bu paylaşımı eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı.