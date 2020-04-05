Uçuşların açılmasını bekliyorum sadece ona kavuşmak için. Şu anda ağlıyorum ama birazdan modumu değiştirmek icin müzik açıp spor yapıp dans edeceğim kendi kendime.

Evet benim mod değiştirme çözümüm bu müzik-spor ve dans. O yüzden senelerdir böyleyim ya.