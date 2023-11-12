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        Haberler Magazin Şeyma Subaşı dalga konusu oldu! Fotoğrafına yorum yağdı!

        Şeyma Subaşı dalga konusu oldu! Fotoğrafına yorum yağdı!

        Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bu sefer farkında olmadan yayınladığı pozunda büyük bir fotoşop hatası yaptı. Ünlü isme takipçilerinden yorum yağdı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:03
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          Mayıs ayında Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğün ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, 4 ay sonra evliliğini sonlandırmıştı. Sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiren Subaşı, büyük bir fotoşop hatası yaptı.

        • 2

          Şimdilerde bekarlığın tadını çıkaran fenomen isim Şeyma Subaşı, son olarak yakın arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı için düzenlenen partiye katılmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim yeni yayınladığı pozunda fotoşopu abarttı ve mermerleri yamulttu.

        • 3

          Şeyma Subaşı'nın fotoşop yaptığı gönderisinin altına takipçilerinden: "Böyle hatalar yapmamak için bize danışın", "Fotoşopla mermeri yamultmuşsun abla", "Hayır zaten fiziğin güzel fotoşopa ne gerek var?" gibi yorumlar geldi.

        • 4

          Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma Subaşı'nın fotoşopu bilerek abarttığını bu şekilde konuşulmak istediğini belirtti.

        • 5

          İşte Şeyma Subaşı'nın dalga konusu olan paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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