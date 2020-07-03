"FAZLA EĞLENCELİYDİ"

Kızı Melisa ile çekildiği kareleri Instagram hesabından yayınlayan Subaşı, "Her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi" yorumunda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

Kimse bana 30’larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi. Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım. İkizim gibi çok güzel bir kızım var.