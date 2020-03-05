2012 Londra Olimpiyatları'nın ardından 2020 Tokyo'ya katılma hakkı kazanarak tarihinde ikinci kez bu başarıyı elde eden ay-yıldızlı takımın 25 yaşındaki smaçörü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın 2012 Londra Olimpiyatları elemelerinde oynadığı maçlar sırasında kurduğu hayali anlatan Şeyma, "2012 Londra Olimpiyatları elemelerini televizyondan gözlerim dolu dolu izliyordum. Çok etkilenmiştim. Milli takım, o dönemde de çok zorlu rakiplere karşı kazanarak olimpiyatlara katılma hakkı elde etmişti. 2012'de televizyonun karşısında izliyordum, 2020 Tokyo Olimpiyatları için sahada ter döktük. Çok değişik ve güzel bir duygu." diye konuştu.

2011'de Yıldız Milli Takım'da oynadığını vurgulayan milli voleybolcu, "Yıldız milli takımda oynadığım dönemde bana 'En büyük hayalin ne?' diye sorduklarında, 'Bir gün A Milli Takım'da oynayıp olimpiyatlara gitmek.' demiştim. O günü çok net hatırlıyorum. O hayalim bu yıl gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

MADALYAYA İNANIYOR

Şeyma Ercan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya sevinci yaşayacaklarına inandığını aktardı.

Olimpiyat oyunlarına katılacakları için gururlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren ay-yıldızlı oyuncu, "Herkesin en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdik. Her geçen gün daha iyi oynuyoruz. Sahada çok güzel uyum yakalıyoruz. Olimpiyatlarda her şeyin daha ekstra olacağını düşünüyorum. Herkes daha istekli ve motive olacak." şeklinde görüş belirtti.

Olimpiyatlarda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile zorlu bir grupta mücadele edeceklerinin altını çizen Şeyma, "Bu takımlara karşı daha önce de oynadık ve galip geldik. Çok zor olacak. Madalya konuşmak için çok erken ama neden olmasın? Madalya alma ihtimalimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

"GUİDETTİ İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Şeyma Ercan, A Milli Takım'ın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin Türk voleyboluna büyük katkı sağladığını ifade etti.

İtalyan çalıştırıcının 2008'den bu yana Türkiye'de görev yaptığını hatırlatan 25 yaşındaki smaçör, şunları söyledi:

"Giovanni, sürekli başarıya aç ve oyuncusunu her koşulda zorlayan bir antrenör. Onunla çalıştığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Türk voleyboluna çok şey kattı. Milli takımın başında olmasından dolayı çok memnunuz. Çok çalışmanın karşılığını alıyoruz. Milli takımda kaliteli bir teknik ekibimiz var. Mağlup olduğumuz bir takıma karşı iyi hazırlandığımız sürece ikinci defa kaybetmiyoruz. Teknik ekibin analizi çok iyi yaptığını düşünüyorum."

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ CEV CHALLENGE KUPASI'NI KAZANMAK"

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları'nda forma giyen Şeyma Ercan, son 4 takım arasına kaldıkları CEV Challenge Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini kaydetti.

Hedefleri olan bir takımda forma giydiğini vurgulayan milli voleybolcu, "Türk Hava Yolları, voleybola çok değer veren bir kurum. Büyük hedefleri olan bir takım. Şu ana kadar koyduğu her hedefi gerçekleştirdi. Bu sezon en büyük hedefimiz CEV Challenge Kupası'nı kazanmak. Yıllardan beri Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 4 içinde. Türk Hava Yolları'nın hedefi bu sıralamayı değiştirmek. İnşallah bunu başarırız." diye görüş belirtti.