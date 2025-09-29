Seyirciyle buluşuyor

Kara saplanan bir tren, mahsur kalan yolcular ve çözülmeyi bekleyen bir cinayet…

Tiyatro Ak’la Kara’nın büyük beğeni toplayan yapımı 'Doğu Ekspresinde Cinayet', üçüncü sezonunda da yolculuğuna başlıyor.

Polisiye edebiyatın efsanevi yazarı Agatha Christie’nin unutulmaz romanından sahneye uyarlanan bu oyun, seyircileri yeniden karlar altında ilerleyen gizemli bir tren yolculuğuna davet ediyor.

Yönetmenliğini; Atilla Şendil ile Savaş Özdural’ın üstlendiği bu sahne uyarlaması, yalnızca bir cinayet soruşturması değil; insan doğasına, adalete ve vicdanın sınırlarına dair derin bir anlatı sunuyor. Oyunun geniş ve güçlü kadrosunda Atilla Şendil, Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Özgür Özdural, Hilal Yurdakul, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu yer alıyor. Her biri farklı geçmişler taşıyan bu karakterler, kara saplanan trenin içinde bir cinayetin gölgesinde bir araya geliyor. Katil içlerinden biri; ama kim olduğu perde kapanana dek bilinmiyor. Oyuncuların performansları, karakterlerin iç çatışmalarını ve birbirleriyle olan gerilimlerini incelikle ortaya koyarken, izleyiciye sürekli tetikte kalması gereken bir seyir deneyimi sunuyor.

REKLAM

'Doğu Ekspresinde Cinayet', klasik bir polisiye gibi başlasa da, kısa sürede seyircisini sadece bir suç hikâyesinin değil, çok katmanlı bir insanlık öyküsünün içine çekiyor.

Tren yolculuğunu birebir hissettiren sahne tasarımı, karlar altındaki dış dünya ile yemekli ve yataklı vagonlar arasındaki keskin atmosfer geçişleri ve özellikle ses, ışık ve görsel efektlerin kullanımı, izleyiciyi adeta trenin içine çekiyor.

Oyun, 3 Ekim’de Tiyatro Ak’la Kara Kadıköy sahnesinde, 4 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 10 Ekim’de ise Fişekhane sahnesinde izleyici karşısına çıkacak. Ay boyunca 12, 17, 18, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde yine Tiyatro Ak’la Kara Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.