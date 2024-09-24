Seyir halindeki yolcu otobüsü hurdaya döndü
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçla Hatay'a gönderildi.
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İstanbul'dan Hatay'a giden yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir Mahallesi civarında motor bölümünden henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekip 13 yolcusunu indirdikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.
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Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, bölgeye sevk edilen başka araçla Hatay'a gönderildi.
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