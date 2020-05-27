Seyir halindeki otomobil yandı - ANTALYA

Paşa Umur Türkoğlu yönetimindeki 07 LF 313 plakalı otomobilin motor kısmı, Mahmutlar Mahallesi Göleviz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.Yangını fark eden sürücü Türkoğlu, yol kenarına park ettiği araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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