Seyir halindeki aracın kaputundan yılan çıktı
Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin kaputundan yılan çıktı. İtfaiye ekiplerince kaputtan alınan yılan görenleri şaşkına çevirdi.
- 1
Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracını kontrol etmek için kenara çekti.
- 2
Açtığı kaputta yılan olduğunu gören sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.
- 3
İtfaiye ekipleri, kaputa gizlenen yılanı dakikalarca süren çalışma sonrası çıkardı.
-
- 4
Yaklaşık 70 santimetre boyundaki yılanı gören çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ise muhafaza altına alındı.