Seyir halinde ikiye bölündü!

Hatay'da saç taşıyan seyir halindeki TIR'ın dorsesi ağırlıkla birlikte ikiye bölündü. Akılalmaz olayda yaralan olmadı.

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İHA'nın haberine göre İskenderun organize sanayi bölgesinden aldığı yükle yola çıkan saç yüklü TIR'ın dorsesi D-91 karayolu Payas ilçesi mevkiinde seyir halindeyken ikiye ayrıldı.

Olayda dorsenin arka kısmı havaya kalktı ve saç yola savruldu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken ikiye ayrılan dorsedeki saclar başka bir araca nakledildi.