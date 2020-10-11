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Söz yazarı Seyhan Girginer, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser ile mücadele ettiği öğrenilen Girginer, geçtiğimiz gün İzmir'de yaşamını yitirdi.

Seyhan Girginer, "Gözyaşımda Saklısın Ağlayamam Ben" ve "Gücüme Gidiyor Böyle Yaşamak" gibi ünlü şarkıların sözlerini yazmıştı...