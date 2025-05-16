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        Haberler Gündem Güncel Seyhan'da mahallelinin çöp tepkisi | Son dakika haberleri

        Seyhan'da mahallelinin çöp tepkisi: Sinekten kokudan bıktık

        Adana'da Seyhan Belediyesi sınırları içerisindeki Pınar Mahallesi'nde çöplerin düzenli olarak toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, "Sinekten ve kokudan bıktık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:45
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        Seyhan'da mahallelinin çöp tepkisi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde vatandaşlar çöplerin düzenli toplanmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

        Muhtar Saniye Çelik de çöpler toplanmadığı için vatandaşların kendisine gelip şikâyette bulunduğunu belirterek, "Bu şikâyeti ben belediyeye ilettim. Ancak buna rağmen çöpler düzenli toplanmıyor. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen şimdiden çöp konteynerden taşmış durumda. Seçimlerden sonra böyle bir problem başladı daha önce çöp sorunumuz yoktu. Belediye çalışmıyor. Bütün uyarılarımıza rağmen çöpler düzenli toplanmıyor" diye konuştu.

        İHA'nın haberine göre, mahalle sakinleri de çöpler düzenli alınmadığı için koku ve sineğe neden olduğunu, binaların önünde çöp dağları oluştuğunu, artık belediyenin buna bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

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        #yerel haberler
        #adana haberleri
        #Seyhan Belediyesi
        #Çöp
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