Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetiyle ilgili açıklama

'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI

Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açmıştı. Bugün basına yansıyan iddiada, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddettiği ve Dursunoğlu’nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne devri resmen onaylandığı ileri sürüldü.

ÇYYD'DEN AÇIKLAMA

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada; "Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun derneğimiz lehine yapmış olduğu vasiyetname için iki yasal mirasçısının açmış olduğu iptal davası asliye hukuk mahkemesince reddedilmiş, davacılar kararı istinaf etmiştir, dosyanın istinaf incelemesi devam etmektedir. Derneğimizce açılan vasiyetnamenin tenfizi davası ise ilk derece mahkemesi olan asliye hukuk mahkemesinde görülmektedir. Merhum bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nun vasiyetnamesinin hukuksal süreçleri halen devam etmektedir. Merhum bağışçımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARAMI NE YAPACAĞIM BENİM BİLECEĞİM İŞ" Seyfi, Dursunoğlu, verdiği bir röportajında; "Ben 40 yıldır tek başıma yaşıyorum. Paramı ne yapacağım benim bileceğim bir iş. Kimsenin alınmaya gücenmeye hakkı yok. Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar" ifadelerini kullanmıştı.