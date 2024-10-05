"Özellikle son 10 gündür buranın belki de en güzel hava şartlarının olduğunu söyleyebilirim. Burada bu güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 ay daha buradayız. Daha sonra kış şartları ağır geçeceğinden isteseniz de duramazsınız.