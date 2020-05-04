Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarla birlikte seyahat kısıtlamasının 7 ilde kaldırıldığını duyurdu. Peki Seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak? İşte Seyahat kısıtlamasının kalktığı 7 şehir...

SEYAHAT KISITLAMASININ KALKTIĞI İLLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "7 ilimiz için Antalya Aydın Erzurum Hatay Malatya Mersin ve Muğla için seyahat kısıtlamasını bitiyoruz. İstanbul dahil 24 ilde giriş-çıkış kısıtlaması uzatıldı" diye konuştu.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde seyahat kısıtlamasının 3 Mayıs'ta biteceği bilgisini paylaşmıştı fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından sadece 7 ilde (Antalya Aydın Erzurum Hatay Malatya Mersin ve Muğla) seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Diğer 24 şehirde ise seyahat kısıtlamasının ne zaman kalkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.