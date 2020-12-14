İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; belirli mazereti olmayan kimselerin özel araçlarıyla şehirler arası seyahat etmesi yasaklandı. Mazeret bildirmeyen vatandaşlar, şehirler arası ulaşımını uçak, otobüs veya vapur ile yapabilecek. Mazereti olan vatandaşlar merak ediyor: Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi ekranı

SEYAHAT İZİN BELGESİ EKRANI

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi, İçişleri Bakanlığı'na ait Alo 199, e-Devlet Kapısı, otogarlarda oluşturulan başvuru masaları, valilik ve kaymakamlıklardan temin edilebilirsiniz..

e-Devlet Kapısı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu süreci 4 adımdan oluşuyor:

1 - e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapmak için lütfen buraya

tıklayınız.

2- Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır,

3- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz reddedilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.

4- Başvurusu kabul edilen yolcular, otogarlarda oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

SEYAHAT MAZERETLERİ NELER?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;



– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen.