Şevval Sam, sanat hayatının 30'uncu yılını Harbiye'de kutladı

Şevval Sam, son 30 yılı şarkılarla gözden geçirmeyi istediğini belirterek; "30 yılı geçirirken anlamadım ama dönüp baktığım zaman, hakkını vermek için müzikle, sanatla elimden geleni yaptığımı, mesleğimle her zaman dürüst bir ilişki kurduğumu ve izleyiciye, dinleyiciye de dürüst davrandığnıımı, yaptığımla söylediğimin çelişmemesi için emek verdiğimi görüyorum. Bana verilmiş bu hediyeye lâyık olmak için elimden geleni yaptım. Kendimi geliştirmek, bir şeyler öğrenebilmek için çalıştım. Her zaman dürüst oldum ve yaptığım her şeyi izleyiciyle, dinleyiciyle paylaştım. Bu hem beni iyileştirdi hem de geliştirdi ve büyüttü" dedi.