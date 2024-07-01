Şevval Sam, sanat hayatının 30'uncu yılını Harbiye'de kutladı

Şevval Sam'a 30'uncu yıl konserinde annesi Leman Sam ve oğlu Taro Emir Tekin ile dostları ve sevenleri eşlik etti.

Şevval Sam, müziğe başlama hikâyesine değinerek; "Süper Baba ile başlayan hikâye, aslında kurguladığım bir şey değildi ama bir paketle geliyorsunuz ve içinizde öyle bir enerji oluyor ki ona mani olamıyorsunuz. Kimse benden beste istemedi ama ben 1998'de iki şarkı yaptım ve ikisini de Türkiye'nin en iyi seslerinden biri söyledi. Bendeki şansa bakın ki o en iyi ses benim annem, Leman Sam" dedi.