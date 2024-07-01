Cengiz Kurtoğlu: Rezalet işler
Cengiz Kurtoğlu, bazı erkek sanatçıların etek giymesini, estetik yaptırmasını ve oje sürmesini eleştirerek tepkisini; "Rezalet işler" olarak dile getirdi
Cengiz Kurtoğlu, Kıbrıs’ta bir konser verdi.
40 yıllık sanat yaşamında pek çok unutulmaz şarkılara imza attığını belirten Kurtoğlu, bu sayede her kesim tarafından hâlâ konserlerde yoğun ilgiyle karşılaştığını söyledi.
Ameliyatla kilo verdikten sonra giyiminde artık daha spor ve rahat kıyafetler tercih ettiğini söyleyen Cengiz Kurtoğlu; "Yıllarca papyon ve kravatla sahne aldıktan sonra bu rahatlığı sonuna sahnemde de gösteriyorum” dedi.
Sanatçıya yeni şarkı veya albüm var mı diye sorulduğunda; “Yok, artık gerçekten uğraşamıyorum. Hatta 6 yıldır her şeyi hazır olan bir şarkım var, stüdyoya girip okuyamadım” diye cevapladı.
Cengiz Kurtoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığıyla ilgili soruya; “Biz, onunla 40 yıllık ağabey - kardeşiz. Özellikle ‘Duyanlara Duymayanlara’ ve Karadeniz şarkılarımı çok beğenir. O ülkemizin aynı zamanda baş komutanıdır” cevabını verdi.
Hayatı daha dolu dolu yaşamaya çalışıyorum” diyen Cengiz Kurtoğlu, kendisinin bir veliahttı olmadığını ama oğlu Aydın’ın müzikal başarısını desteklediğini belirtti.
Cengiz Kurtoğlu’na hayatının film yapılmasını isteyip istemediği sorulduğunda ise “Hayır, istemiyorum. Kimse beni oynayamaz, oynamasın. Böyle bir şeye de izin vermem” diye cevap verdi. Şarkıcı, Tarabya’daki sahne aldığı zamanlar hatırlatılınca; “Ah keşke yine o günler geri gelse. Yine oralarda çıkıp sahne alırdım. Çok güzel günlerdi gerçekten” diyerek özlemini dile getirdi.
Son zamanlarda özellikle bazı erkek sanatçılarda görülen oje sürme, etek giyme, estetik yaptırma gibi eğilimlere nasıl baktığı yönündeki soruya Cengiz Kurtoğlu; “Bırakın bunları vallahi, rezalet işler bunlar” diyerek sert tepki gösterdi. Kurtoğlu’na gelen bir başka soruda ruhsatsız bir mekânda sahne aldığı iddiası oldu. Şarkıcı, böyle bir şey olmadığını orada sahne almadığını söyledi.