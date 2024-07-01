Ünlü şarkıcı SZA, İngiltere maçı saatinde Glastonbury Festivali'nde yalnız kaldı

Ünlü pop şarkıcısı, geçen ay Avustralya'da verdiği konserde zor anlar yaşamış, seyircilerin tuhaf davranışları nedeniyle sahneden ayrılmaya niyetlenmişti.

Melbourne şehrindeki konserde seyirciler; sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlatmıştı. Bu tarz rahatsız edici hareketlerin arkasının kesilmediğini gören SZA; "Böyle devam ederseniz konseri bırakırım. Cep telefonu fırtlatamazsınız, ben bir insanım. Bu çılgınlık" diye seslenmişti.

Konserdeki tuhaf davranışlar, sahneye bir şeyler fırlatmakla sınırlı kalmamış, oturulan bölümlerde amuda kalkarak gösteri yapmaya çalışan bir seyirci dengesini kaybederek diğer seyircilerin üzerine düşmüş, başka seyirciler arasında kavga çıkmıştı. Yaşananlara güvenlik görevlileri müdahale etmişti.