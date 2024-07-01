Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü şarkıcı SZA İngiltere maçı saatinde Glastonbury Festivali'nde yalnız kaldı - Magazin haberleri

        Ünlü şarkıcı SZA, İngiltere maçı saatinde Glastonbury Festivali'nde yalnız kaldı

        İngiltere'nin en büyük festivallerinden Glastonbury'de ABD'li şarkıcı SZA'ya büyük şok... Seyirciler, festival alanını terk edip İngiltere'nin EURO 2024 maçına akın etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'li şarkıcı SZA, İngiltere'de yapılan ve dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Glastonbury'de dün sahne aldı. 34 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu yılki Glastonbury Festivali'nde hem ses sistemi sorunları yaşadı hem de boş alana şarkı söylemek zorunda kaldı.

        • 2

          SZA'nın konseri, önceki akşam Coldplay'in konserindeki kalabalık kadar seyirci toplayamadı. Binlerce taraftar, İngiltere'nin Euro 2024 maçını izlemek üzere konseri terk etti. Bazı seyirciler evlerine giderken, bazıları maçı festival alanındaki çadırlarına giderek izledi.

        • 3

          Dün festivalden alınan görüntülerde, cumartesi gününe kıyasla çok daha az bir izleyici kitlesinin olduğu görüldü. Ayrıca SZA'nın performansı esnasında seyirciler ses sorunlarından şikâyet etmeye başladı, bazıları onun 'bir hayranına şarkı söylüyormuş gibi' söylediğini öne sürdü.

        • 4

          BBC'nin canlı olarak yayınladığı konserde, festival alanının tenhalığı ekrana yansıdı ve seyirciler, bunun şimdiye kadar bu festivalde görülen en düşük kalabalıklardan biri olduğunu söyledi.

        • 5

          Ünlü pop şarkıcısı, geçen ay Avustralya'da verdiği konserde zor anlar yaşamış, seyircilerin tuhaf davranışları nedeniyle sahneden ayrılmaya niyetlenmişti.

          Melbourne şehrindeki konserde seyirciler; sahneye telefon, ayakkabı gibi pek çok madde fırlatmıştı. Bu tarz rahatsız edici hareketlerin arkasının kesilmediğini gören SZA; "Böyle devam ederseniz konseri bırakırım. Cep telefonu fırtlatamazsınız, ben bir insanım. Bu çılgınlık" diye seslenmişti.

          Konserdeki tuhaf davranışlar, sahneye bir şeyler fırlatmakla sınırlı kalmamış, oturulan bölümlerde amuda kalkarak gösteri yapmaya çalışan bir seyirci dengesini kaybederek diğer seyircilerin üzerine düşmüş, başka seyirciler arasında kavga çıkmıştı. Yaşananlara güvenlik görevlileri müdahale etmişti.

        • 6

          İngiltere, Slovakya karşısında tarihi bir dönüşe imza atarak Jude Bellingham ve Haryy Kane'nin golleriyle maçı, 2 - 1 kazanıp EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        Habertürk Anasayfa