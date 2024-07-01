Galatasaray'da Nicolo Zaniolo bilmecesi sürüyor

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen sezonu Aston Villa'da geçiren; sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü de kaçıran İtalyan futbolcu kariyerine ülkesinde devam etmek istiyor.

İtalyan takımları dışında Villarreal'in de talip olduğu Zaniolo bu teklife sıcak bakmazken menajerine sadece İtalya'dan gelen teklifleri, Galatasaray'a iletmesini söyledi.

Galatasaray, Zaniolo'yla yollarını ayırması durumunda bunun artık opsiyonla değil, zorunlu opsiyonla gerçekleşmesini istiyor. İtalyan kulüpleri ise 24 yaşındaki futbolcuya doğrudan bir yatırım yapmayı planlamıyor.

24 yaşındaki oyuncu için Atalanta ve Fiorentina, Galatasaray'ın kapısını çalarken gelen teklifler ise sarı-kırmızılıları tatmin etmekten uzak seviyede.

Atalanta, İtalyan yıldızın potansiyeli nedeniyle bir yatırım yapmak isterken Galatasaray'a toplamda 20 milyon Euro'yu bulan bir kiralama teklifi yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün bu teklife yanıtı ise zorunlu opsiyon bulunmadan kabul edemeyiz oldu.

Bir dönem altyapısında da top koşturan Zaniolo'yu isteyen diğer kulüp olan Fiorentina ise Galatasaray'ın geçen sezon istediği Sofyan Amrabat'ı devreye sokarak bu transferi bitirmeye çalıştı.