Fransa'da seçimlerin ilk turunda aşırı sağ önde: Paris'te çok sayıda kişi protesto için toplandı!
Fransa'da dün gerçekleşen erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ oylarını artırdı ve yarışı önde götürüyor. Aşırı sağın öne geçmesiyle dün Paris'te çok sayıda kişi protesto için bir araya geldi
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Fransa'da dün gerçekleşen erken genel seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağ oylarını artırdı.
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Aşırı sağın oylarını artırması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un ittifakının 3. sırada gelmesiyle dün çok sayıda vatandaş aşırı sağı protesto etmek için toplandı.
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Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
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Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı.
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Reuters'a konuşan 33 yaşındaki öğretmen Najiya Khaldi Ulusal Birlik'in (RN), güçlenmesiyle birlikte üzüntü ve korku hissetiğini söyledi.
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Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 faşizm karşıtı, gösteri düzenledi.
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Göstericiler, kamu mallarına zarar ve çöp bidonlarını ateşe verdi.
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Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.
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Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.
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*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.