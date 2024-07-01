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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kerim Kalır 18 yaşında evinden çıkarken kanlı infazda öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!

        Adana'da, evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Kerim Kalır, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 07:55 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:22
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        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
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        Adana'da kan donduran olay, 28 Haziran'da saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        BAŞINDAN VE KARNINDAN VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre kimliği belirsiz bir kişi, evinden çıkan Kerim Kalır'a (18) tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, Kalır'ın başına ve karnına isabet etti.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kalır, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        YOĞUN BAKIMDA CAN VERDİ

        İlk müdahalesi yapılan Kalır, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Kalır, dün sabah hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #adana
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