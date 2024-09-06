Şevval Sam'dan sahnede motosiklet sürprizi

8 Eylül 2024'e kadar devam edecek olan NG Afyon MotoFest, zengin etkinlik programı, eğlenceli aktiviteler ve unutulmaz konserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festivalin üçüncü günü ise ünlü sanatçılar Nova Norda ve Madrigal grubu sahne alacak.

Festival boyunca önemli markaların çeşitli aktiviteleri, spor etkinliklerinin de yer alacağı festivalin konser programı ise şöyle:

6 Eylül 2024 Cuma: Nova Norda - Madrigal

7 Eylül 2024 Cumartesi: Gökhan Güney (Ustalara Vefa)- Sefo

8 Eylül 2024 Pazar: DJ Ertem Kınay - Sıla