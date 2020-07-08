"BENİM DURDUĞUM YER BELLİ"

'İmdat!' diyen, yardım isteyen o kadar çok kadın var ki... Benim durduğum yer belli. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşısındayım. Bu dünyanın her yerinde var; konuşamayan, cümle kuramayan, iletişim kurmakta zorlanan, kendini ifade edemeyen insanlar şiddete başvururlar.

Kendini ifade edemeyen toplumlarda şiddet daha yaygındır. Şiddete uğramayan kadın çocuk yok. Tacize uğramayan kadın çocuk kalmadı. Bu topraklarda hala işlenmeye devam ediyor.