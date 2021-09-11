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Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Sam, yaz aylarında yoğun bir konser takvimi geçirdiğini söyledi.

"SAHNELERİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Şevval Sam, "Sahnede olan bizler dahil, herkes eğlenmeyi, evlerden çıkmayı, sosyalleşmeyi çok özledik. Evet pandemi henüz bitmedi ama en azından artık beraber eğlenip, konserlerde beraber şarkılar söyleyebiliyoruz. Açıkçası ben de çok özlemişim sahneleri ve dinleyicilerimle beraber eğlenmeyi..." açıklamasında bulundu.

"BANA DURMAK YOK"

Yeni albümü hakkında da konuşan ünlü isim, "Yeni albüm çalışmalarımızı Hasan Saltık'ın vefatı sonrasında bir süre durdurma kararı aldık. Yıl sonuna doğru veya yeni yılın ilk aylarında tekrar çalışmaya başlayacağız. Şimdi yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Şevval'e durmak yok." ifadelerini kullandı.