"BU BENİM BEBEĞİM"

47 yaşındaki oyuncu, "Bu benim bebeğim. İç tasarımı tamamen bana ait. Yıllardır evimde kullandığım koltuklarımın kılıflarını içine yaptırdım. Karavanın içi tamamen ağaçtan yapıldı. Bu bana 2021'in ilk hediyesi oldu" dedi.