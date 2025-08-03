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        Haberler Objektife Takılanlar Şevval Şahin'in tatili devam ediyor - Magazin haberleri

        Şevval Şahin'in tatili devam ediyor

        2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum tatiline devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 09:48 Güncelleme: 03.08.2025 - 09:51
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bir süredir sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da bulunan Şevval Şahin, tatiline devam ediyor.

        Şahin, Bodrum Türkbükü açıklarına demirledikleri lüks yatlarında güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

        Şevval Şahin ve Burak Ateş, botla Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı.

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        #Şevval Şahin

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