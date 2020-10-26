TANEM SİVAR

Ben asıl, gencecik hayatının neredeyse tamamını başka bir ülkede geçirmiş bir kızı aralarına alıp küçümser, dalga geçer ve rencide edercesine reyting uğruna bu duruma sokan iki kadına (hemcinsimize) üzüldüm. Sözde en önemli haber kanallarımızdan birinde asıl yapmaları gerekenin bambaşka isimlere bambaşka ve çok daha önemli konularda soru sormak ve sıkıştırmak olduğunu da çok iyi biliyorlardır eminim. (Bu arada bu soruların cevabını billip bilmemesi değil konu)

Bu soruların cevaplarının bilinmemesi elbette çok üzücü bu başka bir konu ve kesinlikle çok önemli. Ama bir genç kıza sorduğunuz 20 sorunun 20'sinde de aşağılamak, hepsinde ve sürekli rencide etmek... Zaten tek soru ile o çok vermek istediğiniz mesajı, algıyı verebilirdiniz. Acı olan üslup ve daha acı olan iki kadının bunu bunu önemli bir haber kanalında reyting için yapması.