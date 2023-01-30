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Şevval Şahin'den sevgilisine özel defile - Magazin haberleri

Şevval Şahin'den sevgilisine özel defile

Murat Kazancıoğlu ile soluğu Phuket'te alan Şevval Şahin, plajda sevgilisine özel defile yaptı. Şahin, rengarenk iddialı bikinileriyle Kazancıoğlu'nun objektifine poz verdi

Giriş: 30.01.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini sonlandıran Şahin ile Kazancıoğlu, ilişkilerine ikinci şansı vererek barışmış, ardından da tatil için Londra'ya gitmişti.

  • SEVGİLİSİNE ÖZEL DEFİLE

    Londra'dan dönen çift, bu kez soluğu Tayland'ın merkezi Phuket'te aldı. Güneşin ve sıcak havanın tadını çıkaran ikiliden Şahin, plajda sevgilisine özel defile yaptı.

  • Rengarenk bikinileriyle Kazancıoğlu'nun objektifine poz veren Şevval Şahin, iddialı fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • Şahin, sevgilisiyle bu karesini de, "Gözleri aynı renk..." ifadeleri ve mavi kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

  • UTANGAÇ AŞIKLAR

    Ayrıca ikili, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ilk kez objektiflere yansımıştı. El ele Bebek sokaklarında dolaşan çift, muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince gerilmişti. Bunun üzerine birbirlerinin elini bırakan Şahin ile Kazancıoğlu, kısa süre konuştuktan sonra bir mekana yönelmişti.

  • İkili, gazetecilerin, "Hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkürler" yanıtını verdikten sonra hızla oradan ayrılmıştı.

  • "ÖZELİM BANA KALSIN"

    Daha sonra Etiler'de görüntülenen Şahin, ilişkisiyle alakalı sorulara, "Aşk hayatımda mutluyum ama fazla detaya girmek istemiyorum. Özelim bana kalsın" yanıtını vermişti.

  • TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

    Öte yandan 2020'de Yiğit Marcus Aral ile pandemiye rağmen düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olan Şahin, daha sonra da katıldığı bir programla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

    Şevval Şahin, kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyerek, zor anlar yaşamıştı.

    Birçok soruyu yanıtsız bırakan Şevval Şahin, "Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?" sorusuna da "Pas" yanıtını vermişti. Şahin'in bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem olmuştu.

  • "BAZI KONULARI BİLMEMEM NORMAL"

    Çıkan haberlerin ardından Şahin, "Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum..." açıklamasını yapmıştı.

    Pek çok ünlü isim de Şahin'e destek vermişti.

    Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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