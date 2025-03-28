Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Şevval ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet ile 2025 Şevval ayı başlangıç tarihi!

        Şevval ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

        On bir ayın sultanı Ramazan'ın ardından İslam dünyası, Şevval ayına hazırlanıyor. Bayram sevinciyle karşılanan bu ay, Ramazan'ın bereketini sürdüren 6 gün orucu ile biliniyor. İslam dünyası için hem manevi arınma hem de ibadetlerin devamlılığı açısından önemli olan Şevval orucu, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Peki, 2025 yılında Şevval ayı hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 23:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şevval ayı başlangıç günü ve tarihi gündeme geldi. Diyanet bilgileri ile Şevval ayı takvimi ve anlamı ile hakkında detayları haberimizde derledik. Peki, Şevval ayı ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Şevval ayının anlamı ile önemli nedir? İşte merak edilenler...

        • 2

          ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, Şevval ayı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Müslümanlar için önemli olan bu ayda, Ramazan Bayramı'nın ardından oruç tutmak isteyenler Şevval orucunu da yerine getirebilirler.

        • 3

          ŞEVVAL AYI ORUCU FARZ MIDIR?

          Şevval ayında tutulan oruç, büyük fazilet ve sevap barındıran bir ibadettir. Ramazan orucunun ardından gelen bu oruç, halk arasında "Altı Gün Orucu" olarak da bilinir.

          Şevval orucu, arka arkaya 6 gün tutulabileceği gibi, ay boyunca farklı günlere dağıtarak da yerine getirilebilir. Her iki durumda da orucun fazileti aynı olup, manevi anlamda büyük kazançlar sağlar. Ramazan ayında tutulan farz oruçlara ek olarak Şevval orucunu da tutmak, sevabı kat kat artıran bir ibadet olarak kabul edilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Kadın kılığında yakalandı
        Kadın kılığında yakalandı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Habertürk Anasayfa