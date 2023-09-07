Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler: Yüzümüze baka baka yalan söyledi - Gündem haberleri

        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler: Yüzümüze baka baka yalan söyledi

        Muğla'da ormanlık alanda cansız bedeni bulunan kadının tutuklu kocası ilk kez hakim karşısına çıkarken, mahkemede "Şimdi savunma yapmak istemiyorum. Savunma için süre verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ve babası Mehmet Kaçar ise sanığa en ağır cezanın verilmesini talep edterek, "Ömür boyu hapis yatarak cezasını çeksin. Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi. Bize 2 ay boyunca kızımızı arattı. Öldüreceğine boşasaymış" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Sevim Çet'i (35) öldürüp, ormana gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Özgür Çet (44) , duruşmada süre istedi. Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ve babası Mehmet Kaçar ise sanığa en ağır cezanın verilmesini talep edterek, "Ömür boyu hapis yatarak cezasını çeksin. Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi. Bize 2 ay boyunca kızımızı arattı. Öldüreceğine boşasaymış" dedi.

        KARGO FİRMASINDA ÇALIŞIYORDU

        Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet, geçen yıl 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek, kızından öğrendiği kadarıyla kendisi iş yerindeyken eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir arabaya binerek gittiğini telefonunu da evde bıraktığını anlatıp, kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu ile ilgili çalışmalardan sonuç alınamazken, geçen 23 Ekim'de Fethiye'nin Bozyer mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda, ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çürümüş durumdaki cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Tanınmayacak halde olan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Muğla Adli Tıp Kurumu'nda, cesedin bıçaklanarak öldürülen bir kadına ait olduğu belirlendi. Kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet ve iki çocuğundan alınan kan ve doku örnekleriyle yapılan DNA testi sonucu cesedin Sevim Çet'e ait olduğu saptandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, geçmişe dönük iletişim kayıtları (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında Özgür Çet'in eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, evine baskın yaparak Özgür Çet'i gözaltına aldı.

        Özgür Çet, poliste 9 saat süren sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde, "Eşim bizimle ilgilenmiyordu. Sürekli 'TikTok' isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. Sol göğüs kısmından bıçakladım. Cesedi brandaya sarıp, evimizin balkonunun alt kısmına bıraktım. Gece ortalık sakinleştikten sonra cesedi Çırpı mevkisindeki ormana götürüp bıraktım" diyen Çet, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        Soruşturmanın ardından Özgür Çet hakkında, eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet, öldürülen Sevim Çet'in anne Emine Kaçar ve babası Mehmet Kaçar katıldı.

        SAVUNMA YAPMAYIP, SÜRE İSTEDİ

        Duruşmada Muğla Barosu adına Av. Hayal Özenç, Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği adına Avukat Okşan Palabıyıkoğlu ve Avukat Ayşegül Cesur davaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu talebi reddetti. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Özgür Çet, duruşmada savunma yapmayacağını belirtip, savunma için süre verilmesini istedi.

        YÜZÜMÜZE BAKA BAKA YALAN SÖYLEDİ

        Duruşmada söz alan öldürülen Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar, sanık Özgür Çet'ten şikayetçi olduklarını ve en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirterek, "Ömür boyu hapis yatarak cezasını çeksin. Kızım ölümü hak etmedi. Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi. Bize 2 ay boyunca kızımızı arattı. Kızımın suçu günahı neydi de öldürdü? Cesedini neden sakladı? Öldüreceğine boşasaymış" dedi. Sevim Çet'in babası Mehmet Kaçar'da, eşinin ifadesine aynen katıldığını söyledi.

        REKLAM

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özgür Çet'e savunması için süre verilmesine ve tanıklara duruşmaya katılmaları için müzekkere yazılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

        'KATİL ARAMIZDA DOLAŞIYOR OLACAKTI'

        Avukat Hayal Özenç, duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sevim Çet, Özgür Çet tarafından 22 Ağustos 2022 de katledildi. Sanık cinayetten sonra eşinin bir başka erkekle kaçtığı izlenimi yaratmak için polise ihbarda bulunup, kayıp ilanı verdi. Ve bir soruşturma açılmasına neden oldu. Soruşturmada adli makamları oyalayarak, kendi yalanlarını çocuklarının psikolojisini bozacak şekilde dayattı. Ormanlık alanda ceset bulunmasaydı. Katil aramızda dolaşıyor olacaktı" dedi.

        'AİLENİN YANINDA OLACAĞIZ'

        Avukat Okşan Palabıyıkoğlu da gazetecilere, "Duruşmaya Sevim Çet'i katleden Özgür Çet´in yargılandığı duruşmaya Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği Olarak katılma talebinde bulunduk. Dernek olarak suçtan zarar görmediğimiz için katılma talebimiz reddedildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Ceza Usul Kanunumuz ve uluslararası sözleşmeler uyarınca tüzel kişiler de suçtan zarar görürler. Hukuka aykırı bir şekilde katılma talebimiz reddedilmiş olsa da biz ailenin avukatı olarak yine duruşma salonunda hazır bulunduk. Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyeleri de yanımızdalar. Dava sonuna kadar Sevim Çet'in ailesinin yanında olacağız. Kadın Cinayetleri son buluna kadar da adliyeleri terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sevim çet
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Habertürk Anasayfa