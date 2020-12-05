UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Sevilla ile Real Madrid, kozlarını paylaşıyor. İspanya La Liga'nın 12. haftasında zor günler yaşayan Real Madrid bir çıkış arıyor. Peki Sevilla Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

SEVİLLA REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevilla Real Madrid maçı 5 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 18.15'te Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanıyor. Sevilla Real Madrid maçını Spor Smart ve S Sport Plus'tan naklen izleyebilirsiniz. Öte yandan D Smart'ın Youtube kanalından şifresiz yayınlanacak.