HASTALIĞINI AÇIKLADI

Programda hastalığı hakkında konuşan Kadir Ezildi, ''13 yaşıma kadar karnımda gaz var sanarak yaşadım. Bir sabah uyandım, ağrıdan yerimde duramıyorum. Benim ağrı eşiğim yüksektir. Başkası olsa o ağrıya dayanamazdı. Hastaneye gittiğimde apandisitimin patladığını öğrendim ve ameliyata alındım. Doktor sen 'FMF hastasısın' dedi. Ağrı tuttuğunda bütün organlarımı iltihap kapladığı için sancı yapıyormuş.'' dedi.