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        Haberler Gündem 3. Sayfa SevgilSevgilisiyle tartışıp canına kıymaya kalkıştıisiyle tartışıp canına kıymaya kalkıştı

        Sevgilisiyle tartışıp canına kıymaya kalkıştı

        Diyarbakır'da 15 gün önce sevgilisini alıkoymaktan hakkında işlem yapılan 23 yaşındaki M.Ş. bu kez kendi canına kıymaya kalkıştı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:42
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        Sevgilisiyle tartışıp canına kıymaya kalkıştı
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        Diyarbakır'da özel güvenlik görevlisi Ş.B. isimli kadının çalıştığı siteye gelen erkek arkadaşı M.Y. (23), yaşadıkları tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Hastanede tedaviye alınan M.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, 15 gün önce de Ş.B.’yi alıkoymaktan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

        Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Mahallesi 1113’üncü Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan sevgilisi Ş.B.’nin yanına geldi.

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        Fotoğraf: İHA

        KULÜBEYE GİRİP KENDİNE ATEŞ ETTİ

        M.Y. yaşadıkları tartışmanın ardından güvenlik kulübesine girip, yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, M.Y.’ye 15 gün önce de Ş.B.’yi alıkoymaktan işlem yapıldığı ve serbest kaldığı öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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